Spiaggia erosa dal mare a Lignano: è vietato avvicinarsi al Tagliamento

L’erosione dell’arenile di Lignano continua a preoccupare e giovedì mattina è arrivato l’assessore al Turismo Sergio Bini per un sopralluogo.

Una visita finalizzata a capire come affrontare la prossima stagione estiva dal punto di vista turistico, ma anche alla conoscenza dello stato della spiaggia. L’assessore è arrivato al Faro Rosso, dove lo attendevano il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa, l’assessore Marco Donà e i concessionari, il presidente di Lisagest Emanuele Rodeano, il presidente della Società Lignano Pineta Giorgio Ardito e il presidente della Società Imprese Lignano Renzo Pozzo.

La situazione dell’arenile è preoccupante. La spiaggia è molto ridotta, coperta da un imponente quantitativo di rami e vegetazione e le ondate urtano la passerella che porta al Faro Rosso.

L’assessore ha visitato anche il pontile di Pineta e la foce del Tagliamento, per avere un’idea chiara e completa dei danni. Qualcuno, come Rodeano ha spiegato chiaramente che al momento di parla di decine di migliaia di metri cubi di materiale asportato.

«Eravamo già pronti per dare corso a un’opera di rinascimento programmato che ora si rivelerà del tutto insufficiente perché, se a Sabbiadoro le difese hanno tenuto, a Pineta e Riviera sono stati divelti generando una situazione ancora più critica.

A questo si aggiunge il trasporto dei detriti galleggianti con frazioni vegetali e alberi che andranno sezionati e smaltiti. Quello che si poteva mettere in campo a livello di prevenzione è stato messo e ora non possiamo che attendere».

Grande preoccupazione anche da parte di Ardito che oltre alla rimozione dei tronchi sta studiando «come recuperare il tessuto dei geotubi che sono esplosi, evitando che rimanga sotto alla sabbia e possa riemergere durante la stagione estiva».

Sconforto per Pozzo, che teme «anche per le sorti del campeggio, che al momento si è salvato dalla mareggiata precedente».

Bini, dopo avere ascoltato i presenti ha ribadito che «ci prepariamo a dare risposte celeri al fine di prepararci per una nuova stagione estiva. Eventi come questi non sono una novità per territori come Lignano, Grado, Muggia e Monfalcone: abbiamo dimostrato negli anni una grande professionalità e sono certo che passata l’emergenza inizieremo a lavorare per l’estate».

Nel pomeriggio il vento di scirocco molto forte ha fatto cadere alcuni alberi sul lungomare di Sabbiadoro, in via Carinzia e a Riviera: per fare fronte a questo tipo di emergenze, oltre ai volontari della Protezione civile l’assessore Donà ha richiesto la presenza di alcuni giardinieri comunali.

Intanto il vicesindaco ha firmato un’ordinanza che oltre a recepire quelle prefettizie e regionali vieta alla cittadinanza di avvicinarsi alla sponda del Tagliamento e invita i responsabili dei cantieri edili di vigilare e metterli in sicurezza. I concessionari demaniali sono invitati a vigilare e mettere in sicurezza le aree in gestione sospendendo qualsiasi attività. A seguito di una riunione del Centro Operativo Comunale è stato chiuso anche il cimitero cittadino.