Torrente in piena, due escursionisti restano bloccati dentro un rifugio

RESIUTTA. Quattro persone, due a Resiutta partite per un’escursione e due nel comune di Varmo in cerca di funghi, sono rimaste bloccate, ieri pomeriggio, a causa del maltempo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Sono stati tutti messi in salvo.

A Resiutta due escursionisti erano partiti, nonostante l’allerta rossa diramata dalla Protezione civile, per un’escursione in montagna.

Sono rimasti bloccati all’interno di un bivacco. È successo nel pomeriggio di ieri. I due escursionisti, dopo aver lasciato la loro automobile in una frazione di Resiutta hanno iniziato a percorrere il sentiero che porta alla miniera del Resartico.

Giunti in prossimità del Rio Resartico, che a causa delle abbondanti piogge si era ingrossato notevolmente, non sono più riusciti ad attraversare il guado. Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza Nue 112. I due escursionisti, entrambi in buone condizioni di salute, hanno trascorso la notte all’interno del ricovero del Resartico. Saranno recuperati in sicurezza nella giornata odierna.

Il sindaco di Resiutta, Francesco Nesich, lancia un appello ai cittadini e invita alla massima prudenza chi ha in programma di effettuare un’escursione sul territorio. «Il bivacco è perfettamente fruibile e per fortuna le due persone stanno bene – le parole del primo cittadino – ma per motivi di sicurezza il recupero sarà effettuato domani (oggi, per chi legge) dalla Protezione civile assieme al Soccorso Alpino, che hanno prestato soccorso fin da subito. Ai turisti dico di venire a trovarci appena passerà questa violenta ondata di maltempo.

È sconsigliato effettuare escursioni in presenza di un’allerta rossa. Il rischio – conclude il primo cittadino di Resiutta – è di farsi seriamente male e di mettere in difficoltà anche i soccorritori, già molto impegnati in queste giornate a dir poco difficili per tutti».

Erano partiti da Madrisio di Varmo alla ricerca di funghi, invece, due ottantenni residente a San Donà di Piave, rimasti bloccati con la loro automobile, sempre ieri pomeriggio, in una strada di campagna. Uno dei due anziani è sceso dalla vettura rimasta impantanata e ha raggiunto a piedi la frazione di Belgrado di Varmo, dove ha chiesto aiuto ad alcuni residenti, che hanno subito allertato la Protezione civile.

Sul posto i volontari, alla guida del coordinatore Gabriele Tonizzo, assieme ai vigili del fuoco. I due anziani sono stati messi in salvo e la macchina è stata recuperata. Sempre nel comune di Varmo, a Gradiscutta, la pioggia ha creato problemi di infiltrazioni in una struttura, già pesantemente danneggiata dalla tempesta che aveva colpito il Friuli lo scorso mese di luglio, utilizzata da una comunità per persone disabili ospitata nell’ex canonica.

Il forte vento ha spostato i teli dal tetto facendo entrare l’acqua piovana. L’intervento tempestivo dei pompieri di Codroipo ha permesso di mettere in sicurezza l’area.