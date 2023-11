Maltempo, l'ordinanza del sindaco di Udine: chiusi anche gli uffici, mercati e impianti sportivi

Il Comune di Udine chiude i parchi, giardini storici, mercati all’aperto, impianti sportivi, piscine, palestre comunali, cimiteri, musei, biblioteche e centri di aggregazione giovanile. Sospesi anche Luna Park e tutti gli eventi organizzati in città. l’ondata di maltempo che si sta affacciando sulla regione ha spinto il sindaco Alberto Felice De Toni a firmare un’ordinanza valida dalle ore 12:00 di oggi fino alle 23:59 di venerdì sera. "La prima indicazione valida è quella di limitare gli spostamenti da casa solo allo stretto necessario” ha detto il sindaco, facendo proprie le raccomandazioni di prefettura e Protezione civile. Tra le raccomandazioni diffuse dall’amministrazione comunale ci sono quelle di evitare di percorrere viali alberati e di attraversare sottopassi di abili nel caso in cui appunto ci sia la presenza di acqua. Come già detto resteranno chiusi anche molti uffici a esclusione dei servizi strettamente necessari come l’anagrafe per nascite, morti e le onoranze funebri e il servizio denunce.

