Udine, allerta rossa per il meteo: treni in ritardo e sto al trasporto pubblico urbano ed extraurbano

Lo stop al trasporto ferroviario ha creato grandi disagi a viaggiatori e pendolari in transito e in partenza dalla stazione di Udine. “Non sappiamo cosa fare”, spiegano due turisti austriaci nell'atrio dello scalo del capoluogo friulano. Avrebbero dovuto rientrare a casa nel pomeriggio: “Attendevamo il treno per Tarvisio, ma è stato soppresso - raccontano -. Ci hanno sconsigliato di guidare, probabilmente cercheremo un alloggio e approfitteremo per visitare nel week-end Udine”. C’è chi è costretto a trovare alternative in corso d’opera: “Prenderemo un’auto con conducente, una Ncc per tornare a casa”, raccontano quattro lavoratori attivati questa mattina da Pordenone e rimasti appiedati dopo lo stop imposto dall’allerta rossa. "Nessuno pensa ai lavoratori, le informazioni mi paiono scarse", lamenta una di loro.

