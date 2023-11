Accampati sul greto del Tagliamento con il camper vengono travolti dalla piena: salvati due turisti e il loro gattino

Due persone sono state soccorse intorno alle 2 di venerdì notte, 3 novembre, dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente che si è verificato a Pinzano al Tagliamento in località Colle. Da quanto riferito si erano accampati sul gretto del Tagliamento con un camper, con un animale domestico (gatto). Cittadini stranieri, hanno detto di non essere stati a conoscenza della diramazione della allerta meteo rossa.

02:02