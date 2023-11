Droga dal Nord Africa in Europa: i grossisti dell'hashish avevano un deposito a Pordenone

Dal Nord Africa alla Spagna, dalla Spagna a Torino. Fino ad arrivare a un anonimo garage in un palazzo di Pordenone, usato come deposito per – verosimilmente – decine di chilogrammi di hashish. Come quelli trovati in altri due box auto, questa volta in provincia di Torino, nell’ambito degli arresti che hanno smantellato due organizzazioni criminali specializzate nello spaccio di droga. I numeri dell’operazione della Guardia di finanza – 846 chilogrammi di hashish sequestrati – danno un’idea dello spessore criminale dei due gruppi. Oltre ai panetti, decine e decine, destinati allo spaccio all’ingrosso, sono stati sequestrati anche ovuli con stupefacente di migliore qualità.

