Auto fuori strada, due feriti: uno è grave

LATISANA. Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 novembre in via Braccio di Volta, a Gorgo di Latisana.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada, in un fossato.

Gli infermieri della centrale operativa Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. I due feriti sono stati entrambi trasportati all'ospedale, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, uno in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e l'altro in ambulanza all'ospedale di Latisana.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri per i rilevi.