Cade dal ponte e finisce nel torrente: uomo ricoverato in gravi condizioni

SAPPADA. Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di sabato 4 novembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale da un ponte, nel territorio comunale di Sappada, lungo la strada regionale 355, in borgata Lerpa.

Per cause in corso di accertamento è caduto dal ponte in maniera accidentale, finendo nelle acque del torrente sottostante. A dare l’allarme, contattando il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, sono stati alcuni passanti.

Sul posto sono stati inviati l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Rigolato, l'elisoccorso proveniente da Pieve di Cadore e i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore e da Forni Avoltri, oltre ai volontari del Soccorso alpino, il Suap di Sappada e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

L'uomo, di 66 anni, dopo le prime cure ricevute sul posto a seguito dei seri traumi riportati, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che ne ha disposto il trasporto d’urgenza in ospedale, in condizioni critiche.