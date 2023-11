Maxi controllo alla stazione di Tolmezzo: trovati e denunciati giovani con droga

La polizia del commissariato di Tolmezzo e la polizia locale della comunità di montagna della Carnia supportata da personale dei comandi di del corpo di polizia locale del distretto Veneto Est, di San Michele al Tagliamento-Fossalta e di Fontanafredda hanno eseguito nei giorni scorsi congiuntamente una vasta operazione di controllo straordinario del territorio nella stazione autocorriere di Tolmezzo, al fine di contrastare lo spaccio di droga e la microcriminalità in questa area.

All’operazione ha partecipato anche un’unità cinofila antidroga del corpo di polizia locale del distretto Veneto Est che hanno utilizzato il cane “Konan” uno splendido pastore belga il quale è stato molto efficiente nella sua attività ed ammirato soprattutto dai più giovani durante i controlli.

E’ stata scelta tale giornata anche in correlazione con il mercato settimanale di Tolmezzo per poter controllare i movimenti tra il capoluogo carnico e le valli, nonché per monitorare gli studenti all’uscita delle scuole.

Sono stati accuratamente ispezionati tutti i luoghi della stazione delle autocorriere: banchine, bagni, sala di attesa, inoltre, sono stati controllati i parchi giochi, le aree verdi soprattutto quelle frequentate da bambini, la zona argine del fiume But dietro l’ospedale di Tolmezzo e tutte le aree sensibili del centro città.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate 116 persone, due sono state anche fotosegnalate dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Tolmezzo.

In particolare il cane “Konan” ha permesso di trovare in totale addosso a 5 ragazzi almeno una ventina di grammi di hashish alcuni per uso personale e uno per fini di spaccio, nonché un flacone di metadone senza ricetta medica.

Un ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine per porto abusivo di oggetto ad offendere perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una lametta senza giustificato motivo a cui sono seguiti i relativi sequestri mentre un altro per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti di nazionalità italiana.

Sono stati anche segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti quattro giovani, 3 maggiorenni, di cui due di nazionalità straniera, marocchina e irachena e un minorenne italiano.

I dati emersi dal controllo straordinario verranno successivamente elaborati per attenzionare i soggetti pregiudicati che sono stati identificati anche per l’emissione di misure di prevenzione del Questore e per sviluppare ulteriori indagini. Sono previsti altri controlli straordinari oltre a quelli svolti quotidianamente dalle pattuglie ordinarie.