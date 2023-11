Ruba alcolici in un negozio di Udine e aggredisce un vigilante: individuato con le telecamere e arrestato

Nella giornata di venerdì 3 novembre il personale del nucleo di polizia giudiziaria del comando di polizia locale di Udine, con il coordinamento della Procura, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine a carico di un giovane di 25 anni di nazionalità marocchina.

Il giovane, alcune settimane fa, fingendosi un normale cliente, aveva fatto accesso al supermercato "Prix" di via Leopardi prelevando dagli scaffali una bottiglia di superalcolico e nascondendolo nei pantaloni per poi allontanarsi dal negozio senza pagare.

L'azione del giovane non è sfuggita all'attenzione dell'addetto alla sicurezza che, nel tentativo non riuscito di fermarlo per recuperare la merce, è stato aggredito con calci e pugni tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso con alcuni giorni di prognosi.

Nell'immediatezza è intervenuta anche la polizia locale in servizio al presidio di via Leopardi, avviando i primi accertamenti. La successiva visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona ha permesso l’identificazione del giovane in questione che è stato deferito all’autorità giudiziaria.

E’ stato anche accertato che il giovane non risultava essere regolare in Italia e già gravato da precedenti penali.

Per questo è stato eseguito il provvedimento cautelare per i reati di rapina impropria e lesioni personali. Rintracciato nello stesso pomeriggio ed espletate le formalità di rito, il personale della polizia locale lo ha trasferito nella casa circondariale di Udine.