Festa del 4 novembre: in Prefettura a Udine la mostra sul centenario dell'Aeronautica

La Prefettura di Udine apre le porte alla cittadinanza. Una tradizione, quella del 4 novembre, ripresa anche dal prefetto Domenico Lione: «Nella giornata di celebrazione della Festa dell’Unità d’Italia e della Giornata delle Forze Armate abbiamo colto l’occasione per organizzare celebrazioni per ricordare quella che resta una data importante. L’abbiamo voluta ricordare sia organizzando la consegna delle onorificenze dell’ordine Militare d’Italia conferite dal Capo dello Stato, sia organizzando nei locali della prefettura la mostra del centenario dell’Aeronautica. Abbiamo quindi ritenuto di aprire i locali della Prefettura alla cittadinanza perchè la Prefettura, per definizione, è aperta ai cittadini». (intervista di Alessandro Cesare)

01:40