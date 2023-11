Cade dal tetto durante un intervento di manutenzione: è grave

VARMO. Un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal tetto di un'abitazione, dove stava effettuando un intervento di manutenzione, da un'altezza di circa due metri. È successo nella frazione di Romans di Varmo , in via delle Sorgive.

Gli infermieri della centrale operativa Sores di Palmanova hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, l'automedica da Latisana e l'elisoccorso.

Per ricostruire l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latisana. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ferito, trasportato in volo, stabile, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.