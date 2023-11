Pordenone

Elettricista reclutato online chiede 730 euro per cambiare due interruttori, il cliente protesta: «Se paghi in contanti c’è lo sconto»

Un pordenonese era ricorso al pronto intervento per un blackout a casa della madre di 93 anni. Alla proposta del pagamento in nero si è rivolto all’Associazione per la difesa dei consumatori: dopo essere stato contatto dall’Adoc il presunto professionista è sparito