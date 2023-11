Esce di casa e non fa più ritorno: attivato il piano di ricerca

TRICESIMO. Si è allontanato in bicicletta da casa, a Tricesimo, nella mattinata di sabato 4 novembre. La compagna l'ha visto, per l'ultima volta, alle 8.45. E nella serata di sabato 4 novembre, il fratello Giacomo si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa di Lorenzo Assaloni, 26 anni, nato a San Daniele, residente a Buja ma domiciliato a Tricesimo.

Il giovane, come detto, si è allontanato in bicicletta senza dare alcuna spiegazione e non è più rientrato. È stato attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse.

Al momento della scomparsa, Assaloni, che ha i capelli castano chiaro e gli occhi azzurri ed è alto un metro e 78 centimetri per 65 chilogrammi, indossava una felpa grigio chiaro con una tasca, alcune lettere stampate e inserti di colore giallo fluo e un paio di pantaloni grigio scuro.

La bicicletta è da donna e di colore verde. L'appello dei familiari è di contattare subito le forze dell'ordine in caso di avvistamenti o informazioni utili al ritrovamento.