CODROIPO. Il conducente di un'automobile, poco dopo le 7.30 di domenica 5 novembre, ha perso il controllo della propria vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ed è finito contro un muretto.

È successo a Codroipo in viale Venezia, vicino all'incrocio con via Pordenone. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Codroipo e i carabinieri per tutti i rilievi.