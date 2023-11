Udine, furto in una casa: spariti gioielli e bigiotteria

UDINE. Un furto è stato messo a segno, nel pomeriggio di sabato 4 novembre, a Udine, in viale Palmanova.

I ladri sono riusciti a introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato un infisso. Sono stati rubati alcuni gioielli e bigiotteria. Il danno non è stato ancora quantificato.

Sul posto è intervenuta la polizia per un sopralluogo. Sempre sabato, in mattinata, in via Villalta, i malviventi sono entrati in un'abitazione, utilizzata dai proprietari come seconda casa, ma non hanno trovato nulla da portare via. Anche in questo caso la polizia sta svolgendo indagini.