Lo spettacolo dell’Aurora boreale vista dai laghi di Fusine

Ha scelto Fusine per testare la nuova macchina fotografica, convinto che il contrasto tra le neve da poco caduta, lo specchio d’acqua del primo lago e i colori dell’autunno gli avrebbero permesso di ottenere immagini d’effetto. Invece Massimo Colombo e la compagna Luciana Grillo, residenti a Feletto Umberto, si sono ritrovati davanti uno spettacolo più unico che raro: un’aurora boreale.



È accaduto attorno alle 18.30 di domenica, quando il cielo sopra il lago inferiore di Fusine si è colorato di rosa. «Abbiamo scattato della foto bellissime - racconta Colombo - inizialmente non potevamo credere che a queste altitudini si potesse vedere l’aurora boreale. E’ stata un’emozione fortissima».

Un fenomeno che ha coinvolto l’intero arco alpino, con avvistamenti anche sulle cime di Austria, Romania e Slovenia. L'aurora boreale, è un fenomeno ottico per il quale si possono ammirare nell'atmosfera delle bande (archi aurorali) in movimento di colore rosso, verde e azzurro, frutto dell'incontro fra particelle portate dai venti solari e l'atmosfera. Per la conformazione della Terra sono solitamente visibili per lo più nei Paesi scandinavi e in Islanda. A causare il rarissimo fenomeno è un’intensa tempesta solare che ha raggiunto la Terra. Questa aurora è stata scatenata da una tempesta solare di categoria G3, (massimo G5).

«Mi è capitato di vedere l’aurora in Islanda, nel 2018, ma in qual caso la tonalità è più vicina al verde - chiude Colombo -. Avere la possibilità di ammirarla qui in Friuli, però, mi ha davvero lasciato a bocca aperta».



Ecco le altre immagini



Credits. MassimoColombo