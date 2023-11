Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza: ritirate le patenti

MORTEGLIANO. Incidente stradale a Mortegliano, lunedì 6 novembre, lungo la regionale 353, all’incrocio con via Tiberio.

Una vettura è finita in un fossato: al volante c’era una donna che è stata soccorsa dell'equipaggio dell'ambulanza e dall'elisoccorso, ma che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Attivati dalla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La donna, una udinese di 35 anni, è stata sottoposta all'esame etilometrico risultando positiva, avendo un tasso alcolico pari a 0,97 g/l. Alla 35enne, che è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Lignano intervenuti per i rilievi, è stata ritirata la patente.

Un'altra patente è stata ritirata a un uomo di 52 anni, residente a Rivignano Teor, dopo che i carabinieri del Norm di Latisana lo hanno fermato per un controllo, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 novembre, a Rivignano, trovandolo con un tasso alcolico pari a 1,29 g/l. Anche l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.