Percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava droga, la finanza gli sequestra due chili di hashish: condannato a quattro anni

PORDENONE. Per 18 mesi aveva percepito il reddito di cittadinanza, fino a luglio 2022. Il 30 settembre era stato arrestato dalla Guardia di finanza di Pordenone per spaccio. A casa sua, vicina alla caserma delle Fiamme gialle, i finanzieri avevano trovato quasi due chili di hashish, 123 grammi di cocaina e 39.051 euro in contanti in una valigia.

Martedì 6 novembre Ekram Niazai, 30 anni, già richiedente asilo, di nazionalità afghana, assistito dagli avvocati Guido Galletti e Luca Donadon, è stato condannato in abbreviato a quattro anni di reclusione e 16 mila euro di multa. Si trova ancora in custodia cautelare in carcere.

La misura è stata aggravata dopo che, ai domiciliari, ha avuto contatti telefonici con alcuni dei suoi ex clienti. La difesa ha evidenziato che non vi è prova di proposte di vendita. Ma i contatti ci sono stati.

Il gup Rodolfo Piccin gli ha riconosciuto varie attenuanti – l’imputato era reo confesso – facendo proprie le posizioni sul punto della Corte costituzionale, che le ha ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica quinquennale. La procura ha contestato, oltre alla detenzione a fini di spaccio dello stupefacente nascosto nei vestiti che indossava e in casa, plurime micro-cessioni di hashish o cocaina a 14 clienti.

Le Fiamme Gialle hanno elencato i luoghi dello smercio e ricostruito le cessioni da gennaio a settembre 2022: nei pressi dei supermercati a Pordenone e Cordenons, nell’atrio del suo condominio o a casa sua (l’andirivieni insolito aveva insospettito gli investigatori), in centro città, dal parco Cimolai a piazza Risorgimento, in viale della Libertà, in via Carnaro a Torre, persino nei pressi della caserma della guardia di finanza.

Il prezzo di un grammo di hashish era di 10 euro, per un grammo di cocaina i clienti pagavano 100 euro. Gli appuntamenti si concertavano al telefono.