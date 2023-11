il caso

Nuova riforma delle pensioni, oltre duemila friulani costretti a rinviare l’addio al lavoro

È questo l’effetto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia della stretta sulle pensioni decisa dal governo con la manovra di bilancio per il 2024, che andrà in Parlamento nelle prossime ore

Maura Delle Case