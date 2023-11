Sale sul tetto per riparare i danni del maltempo e cade giù: ricoverato in ospedale

MORTEGLIANO. Un uomo, nel pomeriggio di martedì 7 novembre, è caduto dal tetto della sua abitazione riportando ferite in diverse parti del corpo. È successo in via Flumignano.

Il residente stava effettuando un intervento di manutenzione sul tetto, danneggiato dal maltempo, e all'improvviso, per cause da accertare, è precipitato a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana per ricostruire l'accaduto.