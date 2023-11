Il ministro Abodi promuove il progetto Carnera: “Un’idea da esportare”

UDINE. «Per dare corpo a quella che è la riforma costituzionale sullo sport è importante che gli impianti migliorino e si allarghino le opportunità di praticarlo, siamo un Paese ancora troppo sedentario». Lo ha detto oggi a Udine il Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Abodi, all'incontro svoltosi nella sede municipale in cui sono state illustrate le attività sin qui svolte propedeutiche alla modernizzazione del Palasport Carnera.

«Lo sport - ha proseguito il ministro - viene riconosciuto dalla Repubblica per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ma per farlo diventare di più di un'onorevole norma costituzionale, servono anche progetti come questi».

Abodi ha poi sottolineato che «lo sport si allarga dandogli più opportunità, che partono dai luoghi di sport, a cominciare dalle scuole». «Questo progetto - ha poi commentato - è una boccata d'aria in questo momento, una formula ideale, un riferimento utile che spero di poter portare ad esempio ad altre realtà. Il merito va all'amministrazione comunale e regionale per la predisposizione della progettualità e ai privati che intendono investire».

Il ministro ha poi affermato che «bisogna migliorare la relazione tra la scuola e il tessuto delle associazioni sportive e dilettantistiche che tra l'altro operano in impianti pubblici per la maggior parte a gestione comunale».

«L'applicazione della norma costituzionale - ha concluso Abodi - passa attraverso una maggiore partecipazione diretta e questa regione può essere sicuramente un esempio».