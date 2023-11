Scontro Tir-auto in A4 tra Palmanova e Villesse: un ferito

TRIESTE Incidente stradale nella mattinata di oggi, 7 novembre sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse e in direzione Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura.

Una persone è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza all'ospedale di Palmanova, in codice giallo per dinamica.

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti la polizia stradale, il personale dell'autostrada e i vigili del fuoco col coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.