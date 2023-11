Ustionata per un ritorno di fiamma, grave un’anziana

PRADAMANO. Una donna di 88 anni è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le lesioni che ha riportato a seguito di quello che è stato segnalato come un ritorno di fiamma, negli spazi di una abitazione nel territorio comunale di Pradamano. Ha riportato ustioni importanti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.