Il film di Emma Dante: «Abbiamo tutti bisogno della misericordia»

Misericordia è un sostantivo femminile che pian piano è sparito dai radar dell’umanità. Si è rifatto, però, prima come spettacolo teatrale e, adesso, come film. Prostitute prigioniere di un orco senza un occhio abitano le baracche di un borgo marinaro in riva al mare della Sicilia e accudiscono un ragazzo rimasto bambino. La firma è la stessa: quella di Emma Dante.

La regista degli ultimi trasferisce in sala un successo cresciuto sui palcoscenici italiani. «Penso che il cinematografo rafforzi il concetto della vicenda che ho voluto esprimere a teatro e lo arricchisca di visioni: la terra, le montagne, il mare. Una convinzione corroborata da un incontro con un furgoncino che aveva sulla fiancata la scritta “Misericordia”. Si tratta di un’associazione di volontari che si occupa dei disabili e dei malati terminali. La fotografia di quel passaggio casuale mi convinse a portare la mia storia sul grande schermo», spiega la regista palermitana, amica storica del Css e che sarà protagonista in sala delle due proiezioni friulane di oggi, mercoledì 8: alle 20.45 al Cinemazero di Pordenone e alla fine del film delle 21 al Visionario di Udine.

Ricordiamo inoltre che l’opera della Dante è una produzione Rosamont di Marica Stocchi e di Giuseppe Battiston con Rai cinema e col sostegno del Fondo per l’audiovisivo del Fvg diretto da Paolo Vidali.

Quale indizio l’ha convinta a rilanciare una parola rara come Misericordia?

«Forse perché ne abbiamo bisogno e perché la misericordia dovrebbe accompagnare la vita non soltanto dei credenti, ma di chi è in relazione con la disperazione umana. La misericordia è, fra l’altro, ben più vigorosa della compassione. Scelsi questo titolo per lo spettacolo teatrale nel 2019 che fu poi interrotto dalla pandemia. Io del cinema ho un assoluto rispetto, ci tengo a dirlo, e quando lo faccio mi sento un’ospite. Questo per svelare il mio modo discreto di muovermi su un territorio distante dal mio, ma nello stesso tempo di grande fascino».

Il suo sguardo artistico è sempre rivolto verso chi non ce l’ha fatta. E lei scende volentieri all’inferno per captare i segnali d’aiuto degli sconfitti. Ha una ragione questa scelta?

«Vivo a Palermo, una città piena di contrasti. La povertà sta dappertutto, anche nel centro storico, non solamente in periferia. Racconto la povera gente per riscattarla, in qualche modo, e per destinarla agli occhi pietosi del pubblico. Non amo i salotti, preferisco dare voce a chi non ce l’ha».

Mi viene in mente Padre Turoldo e i suoi “Ultimi”. Una narrazione per pochi, direi.

«Non sono la sola. Mi permetto di affiancarmi a un grande, Matteo Garrone, e soprattutto ad Alice Rohrwacher, nonostante le sue siano narrazioni più favolistiche rispetto alle mie. Anche a teatro mi sento più a mio agio negli antri bui della scena piuttosto che sotto i riflettori. Il cinema è uno sconfinamento amoroso e cerco di comportarmi bene».

La folgorazione iniziale: un “Antigone” visto a Siracusa e la decisione di diventare attrice. Tutto vero?

«Certo. Complice la tragedia greca e quel teatro all’aperto dal fascino incontenibile. Era la prima volta che stavo sotto un palco, pensi lei. Poi arrivò l’Accademia e mi lanciai nel mondo artistico».

Ci racconta la sua amicizia con Andrea Camilleri?

«Molto prima di diventare il Camilleri di successo, Andrea era un professore, il mio professore. Amava ricevere gruppi di studenti nel suo studio per lunghe e affascinanti discussioni. Un giorno aprì un cassetto e mi affidò due libri: “Spero tu li conserverai. Ecco, vedi, scrivere è il sogno di una vita”, disse e mi emoziono al solo ricordo di quel momento».

E l’avventura di “Misericordia”?

«Notai in ospedale un ragazzino che girava velocemente su se stesso, ma sorrideva. Decisi di condividere l’immagine con Simone Zambelli, un ballerino che ho cercato e voluto per coinvolgerlo nel progetto. E attorno ad Arturo è cresciuto il suo mondo triste».

Lei Emma cominciò col teatro d’avanguardia. Cosa è rimasto di quella pacifica rivoluzione?

«L’approfondimento e la rottura erano dominanti, d’altronde l’arte deve essere libera di sperimentare, di sbagliare, di fare paura, altrimenti è uno sforzo inutile. Ora col politicamente corretto certe emancipazioni ci vengono negate. Ma io sono abituata a non badare ai cliché e calpesto la mia strada, come ho sempre fatto».