Grandine che “buca" i tetti e pioggia torrenziale, la proposta della Regione: serve il commissario per il maltempo

Grandinate con chicchi grandi come palloni da calcio. Piogge torrenziali più da Paese tropicale che europeo. Venti a centinaia di chilometri all’ora che sferzano zone fino a poco tempo fa immuni da situazioni di questo genere.

Il cambiamento climatico in atto è evidente, sotto gli occhi di tutti, e perfino nel campo del centrodestra – tradizionalmente più restio ad ammetterlo – ormai ci si è resi conto di come la china sia, probabilmente, irreversibile e si debbano pertanto utilizzare nuovi strumenti per affrontare le continue emergenze legate al maltempo. Lo sa bene, in questo senso, anche Massimiliano Fedriga che, non per niente, ha cominciato ad affrontare con il Governo un tema specifico e cioè la necessità di passare a una struttura commissariale fissa per la prevenzione di questi fenomeno e l’eventuale strategia di contenimento dei danni.

Friuli, terra ferita: la ricostruzione nei comuni danneggiati dalla grandinata, un mese dopo

Nuovo punto di vista

L’occasione per lanciare la proposta, il presidente l’ha trovata nella conferenza stampa con cui, affiancato dall’assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi e quello all’Ambiente Fabio Scoccimarro, ha presentato l’elenco degli interventi messi in atto in questi anni come forma di contrasto al dissesto idrogeologico.

«Siamo di fronte a una serie di fenomeni di grande intensità – ha detto –. Fenomeni che tendono, purtroppo, a riproporsi a distanza sempre più ravvicinata. Il maltempo di questi giorni non ha prodotto i danni visti in passato perchè in questi anni sono state realizzate opere di prevenzione tali da ridurne l’impatto. La gran parte di queste, però, è stata possibile portarla a termine soltanto utilizzando la struttura commissariale di Vaia e andando, quindi, in deroga alle procedure spesso farraginose del Paese».

Il corollario del teorema è semplice e porta Fedriga a sostenere come l’attuale legislazione nazionale non sia più al passo con i tempi. «La Regione continua a stanziare fondi in ogni assestamento e legge di Stabilità – ha proseguito – per mettere in sicurezza il territorio, ma penso si arrivato il momento di ridiscutere l’impianto normativo complessivo». Fuor di metafora, quindi, questo significa prima di tutto «un commissario permanente che consenta di effettuare gli interventi necessari con efficienza e velocità». Quanto alla modifica delle norme in sè, poi, il governatore ha spiegato di averne già parlato con il Governo.

«Anche con il ministro della Giustizia Carlo Nordio – ha chiosato Fedriga – perchè una delle tematiche da affrontare è quella legate alle responsabilità penali». Certo, resterebbero da convincere porzioni non sempre secondarie di centrodestra nazionale sul fatto che il cambiamento climatico sia un’evidenza, e non un’invenzione progressista, ma su questo piano Fedriga pare sereno. «Onestamente credo che tutti siano consci di quello che sta accadendo – ha proseguito il presidente –, mentre si discute delle responsabilità e delle strategie con cui affrontare i cambiamenti. Certo, non è un aspetto secondario, ma che esula dalla possibilità di modificare l’attuale schema con cui affrontiamo i casi di maltempo».

Commissario e ristori

Al di là delle richieste per il futuro più lontano, in ogni caso, il Friuli Venezia Giulia deve adesso far fronte alle conseguenze di una nuova emergenza, quella legata al maltempo del weekend, che si somma ai danni prodotti dalle grandinate estive.

L’intenzione della Regione, anche se non sarà facile ottenerla, è quella di arrivare a una continuità commissariale nella figura dello stesso Fedriga. Poi resta sul tavolo il problema dei ristori su cui la Regione fino a questo momento ha già stanziato poco meno di 8 milioni per le primissime opere di messa in sicurezza, 50 milioni nell’assestamento di Bilancio estivo, 100 in quello autunnale cui si somma la settantina, inserita nella medesima manovrina, a favore delle imprese agricole. Senza tenere in considerazione quanto verrà investito nella prossima Stabilità, siamo già a oltre 220 milioni.

«Una cifra mai vista prima» hanno sottolineato all’uniscono Fedriga e Riccardi. Quello che invece non si è ancora palesato, se non per circa 8 milioni, è invece il contributo di Roma. «Lo attendiamo con grande fiducia» si è limitato a dire il presidente. Senza aggiungere altro e, forse, con un pizzico di comprensibile imbarazzo per un Governo (amico) che a distanza di tre mesi non si sta dimostrando particolarmente celere nel venire incontro alle esigenze della regione.