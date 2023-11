Ragazzo investito al centro studi mentre attraversa la strada

UDINE. Un ragazzo è stato investito, nella mattinata di mercoledì 8 novembre, in zona centro studi a Udine, davanti al liceo scientifico Marinelli, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il giovane, soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale Sores, è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.