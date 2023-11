Udine, a scuola trovata una busta con polvere bianca: chiamati vigili del fuoco e carabinieri

UDINE. Nella scuola Fermi, in via Pradamano, nella mattinata di mercoledì 8 novembre è stata trovata una busta contenente una polvere bianca.

La direzione, non sapendo cosa fosse e temendo potesse essere tossica, ha dato l'allarme ed è stato attivato il protocollo di verifica. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

La busta è stata ritrovata davanti a un ingresso interno della scuola. Il dirigente l'ha spostata in un'aula, ritenuta un posto sicuro, prima di richiedere l'intervento dei carabinieri, che sono sopraggiunti poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine con i colleghi del Nucelo batteriologico chimico radioattivo di Venezia. Sono stati prelevati due campioni della sostanza sospetta e sono stati inviati al laboratorio Nbcr di Venezia per essere analizzati.

In attesa di conoscere i risultati, è stato deciso, in via precauzionale, di disporre la quarantena per le persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con la busta o si sono ritrovati nell'aula dove questa era stata posta: si tratta di dodici persone, tra cui il dirigente del IV istituto comprensivo e due carabinieri.

Dovranno rimanere dentro l'isitituto, in un'ala separata dal resto della scuola, fintanto che non sarà noto l'esito degli esami. Quanto accaduto non ha interferito sul regolare svolgimento delle lezioni, che non sono state sospese in quanto l'area in cui è stata trovata e sistemata la busta è appunto separata da quella frequentata dagli alunni.