Guasto sulla linea elettrica di Udine, pesanti disagi per chi viaggia in treno

UDINE. Forti disagi per chi nel primo pomeriggio di giovedì 9 novembre si muove in treno in Friuli. La circolazione è stata infatti sospesa poco prima di mezzogiorno per un guasto alla linea elettrica a Udine Parco, diretta conseguenza dell’incidente che si è verificato in mattinata in via Piutti, dove un macchinario ha urtato un cavo dell’alta tensione.

Trenitalia ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, dopo essere riuscita per un paio d’ore a garantire il servizio grazie agli accumulatori d’emergenza. La circolazione è ripresa regolarmente attorno alle 15.15.

Alcuni treni regionali - come informava Trenitalia - hanno subito limitazioni di percorso o essere instradati sul percorso alternativo da Udine a Trieste via Palmanova. Altri convogli sono stati cancellati.

Disagi sono segnalati dai viaggiatori: i passeggeri del regionale 17334, partito da Trieste e che sarebbe dovuto arrivare a Udine alle 12.52, sono stati fatti scendere dal treno a Buttrio e da lì costretti a proseguire in bus alla volta del capoluogo friulano, dopo un’attesa di oltre un’ora.