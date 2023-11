Macchinario urta un cavo dell'alta tensione, in fiamme i contatori del gas di due palazzi

UDINE. Dalle 9.40 circa di giovedì 9 novembre, i vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con una squadra del distaccamento di Cividale, una squadra della sede centrale, supportate dall'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia, in via Piutti per l'incendio di alcuni contatori del gas.

Durante dei lavori in un cantiere il braccio telescopico di un mezzo d'opera ha toccato un cavo elettrico in tensione che ha scaricato a terra facendo incendiare un tubo del gas e alcuni contatori di due stabili adiacenti al cantiere.

Il manovratore del mezzo di cantiere, che fortunatamente non è stato colpito dalla scarica elettrica, ha spento con un estintore le fiamme del tubo del gas vicino al mezzo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme dei contatori e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

A scopo precauzionale sono state fatte evacuare una ventina di persone che si trovavano nel condominio più vicino al cavo elettrico danneggiato e al tubo del gas che si era incendiato.

Sono state eseguite le operazioni per la messa in sicurezza del cavo elettrico e per tale motivo parte di via Piutti e parte di via Baldasseria sono state chiuse al traffico.

Non appena le condizioni di sicurezza saranno state ripristinate le vie saranno riaperte e i nuclei familiari evacuati potranno rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto, per quanto di competenza, pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale.