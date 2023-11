Si libera della droga alla vista degli agenti che lo inseguono, poi li aggredisce con calci e pugni: arrestato

UDINE. La Polizia di Stato di Udine, nel pomeriggio di giovedì 8 novembre, ha arrestato un cittadino afghano di 18 anni per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era stato notato dagli operatori di Polizia nel corso dei controlli nel quartiere cittadino di San Domenico, nei pressi di un'area verde ove non di rado sono stati fermati spacciatori.

Alla vista della Volante della Polizia, lo straniero si è allontanato velocemente dal luogo in cui si trovava dando ai poliziotti la chiara e netta sensazione di voler “evitare” un eventuale controllo.

Vista la reazione, gli agenti hanno tentato di avvicinarsi al giovane che, a quel punto, ha tentato una vera e propria fuga e, nel farlo, ha gettato a terra un involucro con l’intento di liberarsene.

La fuga è durata poche decine di metri perché i poliziotti, avendo notato subito l’atteggiamento “sospetto” del 18enne, sono stati prontissimi nell’intercettarlo.

Il ragazzo, tuttavia, una volta acciuffato dagli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha dato vistosamente in escandescenza e ha reagito violentemente contro i poliziotti che lo trattenevano, colpendoli con calci e pugni.

Alla fine lo straniero è stato ammanettato e dichiarato in arresto per la resistenza ai pubblici ufficiali e per la detenzione al presumibile fine di spaccio di 15 grammi di hashish. E’ stato accompagnato nel carcere di Udine a disposizione del pubblico ministero competente.