Donna trovata morta in casa a Meduno, il marito è in gravi condizioni

Una donna di 82 anni è stata trovata morta nel primo pomeriggio di giovedì 9 novembre a Meduno, in via Mizzeri, nella frazione di Sottomonte. Qui, secondo le prime informazioni, nell’abitazione di una coppia di anziani, seguita dai servizi sociali, la donna è stata rinvenuta priva di vita in cucina, con lesioni traumatiche. L’uomo, anch’egli 82enne, colto da malore e trovato in salotto in gravi condizioni, è stato invece ricoverato all’ospedale di Pordenone in codice rosso. Sul posto sono giunti i carabinieri, coordinati dal comandante provinciale Roberto Spinola e dal capitano Giorgio Menga, comandante del Norm di Spilimbergo. Con loro la pm Federica Urban e al medico legale Antonello Cirnelli.

00:12