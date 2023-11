Meduno, donna trovata morta in casa, grave il marito: "Da tempo non si vedevano in paese"

Una donna di 82 anni, Liliana Del Din, è stata trovata morta nel primo pomeriggio di giovedì 9 novembre a Meduno in via Mizzeri, nella frazione di Sottomonte. Nell’abitazione di una coppia di anziani, seguita dai servizi sociali, come ricordato dal sindaco di Meduno, Marina Crovatto, la donna è stata rinvenuta priva di vita in cucina, con lesioni traumatiche. "Una coppia che conoscevo molto bene - ha raccontato il primo cittadino di Meduno -, anche per questo sono molto dispiaciuta. Da tempo, entrambi, non frequentavano il paese, avevano problemi a spostarsi in autonomia". (Video Ambrosio / Petrussi)

02:42