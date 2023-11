Udine, presentato l'evento "In osteria a San Martino"

Si chiama “San Martino in osteria”. È l’evento proposto dal Comitato friulano difesa osterie tra venerdì 10 e domenica 12 novembre in quattordici locali di Udine e delle province di Udine e Pordenone. «Osteria è la storia del nostro Friuli, e non va frequentata solo a San Martino, ma tutto l’anno». È stata questa la premessa di Enzo Mancini, il vulcanico presidente del Comitato, che ha presentato l’evento (video a cura di Alessandro Cesare).

