In regione mancano oltre 200 medici

UDINE. Specializzandi in corsia già dal secondo anno, gettonisti, camici bianchi in arrivo dall’Argentina e, con la vittoria in Corte costituzionale, la possibilità di aumentare gli stipendi del personale del comparto sanitario in maniera autonoma da Roma, senza dimenticare il ricorso al privato accreditato.

Il Friuli Venezia Giulia, in poche parole, di fronte all’annosa mancanza di medici che attanaglia il Paese, sta cercando di utilizzare ogni possibile strategia per tamponare una falla che resterà, tuttavia, aperta almeno fino al 2027.

La cronicità del problema, che affonda le radici in tante scelte del passato, infatti, potrebbe risolversi, almeno parzialmente, tra una manciata di anni stando alle previsioni della Regione.

Ma quanti medici mancano oggi? Secondo il presidente dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia, Guido Lucchini, «negli ospedali sono almeno un centinaio» oltre ai 135 medici di base.

Le previsioni di Fedriga

Detto che la situazione è più o meno la stessa a tutte le latitudini, la questione della carenza dei medici è stata al centro delle discussioni della Conferenza delle Regioni in vista della nuova legge di Stabilità nazionale. Per quanto riguarda presente e futuro, in particolare, Massimiliano Fedriga, nella duplice veste di governatore e presidente della Conferenza stessa, ha spiegato come ci si attenda un miglioramento da qui ai prossimi tre anni.

«Il problema – ha sostenuto il presidente – non è tanto quello di bandire nuovi concorsi, perchè come Friuli Venezia Giulia li continuiamo ad aprire.

La realtà è sotto gli occhi di tutti e spiega come a mancare sia proprio la disponibilità di medici. Stando ai nostri calcoli, in ogni caso, la situazione dovrebbe migliorare a partire dal 2027, tranne per i reparti di emergenza-urgenza dove, invece, dobbiamo ragionare a livello di premialità».

Un discorso a parte, invece, lo merita ad esempio il tema degli infermieri, perchè se è vero che il Friuli Venezia Giulia è al primo posto in Italia nel calcolo tra numero di professionisti del settore a disposizione e popolazione, è altrettanto vero che anche da noi le previsioni future descrivono uno scenario di difficoltà numerica.

«È un problema in cui non vedo miglioramenti, nemmeno in prospettiva – conferma Fedriga – e sul quale, dunque, dovremo lavorare con ancora maggiore forza per trovare le giuste soluzioni». Che però, per il presidente, non possono portare all’abolizione del numero chiuso nelle facoltà in cui è attualmente previsto.

«Otterremmo soltanto – ha chiosato il governatore – un travaso di iscrizioni da infermieristica a medicina. Bisogna muoversi con buon senso, ragionando su una prospettiva almeno quinquennale, se non decennale, senza lasciarsi prendere dall’emotività del momento su un tema così delicato come quello della Salute».

Problemi e prime scelte

L’evidenza delle difficoltà del personale si palesa ogni giorno in corsia e non stupisce, quindi, come la Regione per cercare di porvi rimedio, almeno parzialmente, abbia deciso di superare il decreto Calabria autorizzando l’ingresso degli specializzandi nei reparti già dal secondo anno, e non più dal quarto, affiancando ai giovani dottori tutor nominati dalle università e affidando loro una serie di attività assistenziali coerenti con il livello di competenze raggiunto.

Per evitare la fuga fuori regione dei medici formati in Friuli Venezia Giulia, inoltre, chi accede ai contratti di specializzazione finanziati direttamente dalla giunta (quest’anno sono 22 divisi tra gli Atenei di Udine, Trieste e Verona) dovrà partecipare per un triennio, dopo la laurea, ai concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario per il reclutamento dei medici che prevedano, tra i requisiti, la specializzazione ottenuta. In caso di mancato adempimento degli obblighi, il medico sarà tenuto a restituire alla Regione il 50% di quanto percepito durante gli anni di formazione in Friuli Venezia Giulia.

Una scelta che resta un palliativo, tuttavia, considerato come sia la professione in sè, almeno nel pubblico, a non attrarre più come in passato. Basti pensare, per capirlo, all’andamento dei posti di specializzazione a Udine e Trieste per l’anno accademico appena iniziato. All’Ateneo friulano su 208 posti a disposizione ne sono stati assegnati 115, cioè appena il 55% del totale.

In quello giuliano, dove la situazione va meglio, invece, sui 261 posti per il secondo ciclo di Medicina si sono iscritti in 185, equivalenti al 77%. E a mancare sono soprattutto i nuovi specializzandi nei reparti di emergenza-urgenza, chirurgia e medicina interna che nell’ultimo caso a Udine, ad esempio, sono pari a zero.