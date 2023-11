Trieste è un’isola, le indagini di Vincenzo Tagliente nel libro “pulp” di De Filippo

Udine è Friuli, Gorizia è stata divisa da un muro, Trieste è unica e sola, isolata ed esposta. Proprio la città giuliana è protagonista del nuovo romanzo di Francesco De Filippo dal titolo “Trieste è un’isola. Le prime e involontarie indagini di Vincenzo Tagliente”, uscito per Castelvecchi che sarà presentato in dialogo con la giornalista Margherita Reguitti venerdì (10.11) alle 18 nella rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga” nell’Abbazia di Rosazzo, curata dalla conduttrice e da Elda Felluga .

Da napoletano trapiantato da oltre 10 anni a Trieste dove è responsabile della sede regionale dell’Ansa, De Filippo è scrittore capace di unire tragedia e poesia, ironia e curiosità, fantasia sfrenata tangente il “pulp” alla Tarantino, di dare vita al rispetto e al compatimento del dolore di generazioni travolte dalla ferocia di altri umani nel “macello” della storia di ieri e di oggi.

Sa raccontare l’incredibile e il sorprendente di una trama poliziesca intrecciata con la storia di Trieste, dell’Esodo, di vite dalle radici recise ma capaci di ricominciare oltre oceano. Mette in campo un esperanto di scrittura spavalda e melodiosa, intrisa di napoletano, triestino e americano. Vincenzo Tagliente, agente dei servizi in disgrazia al confino triestino, sa sorprendere il lettore per la sua delicatezza nel maneggiare storie di donne violate, di tristi esistenze nel campo profughi di Padriciano, di intrighi internazionali spietati e violenti della cronaca quotidiana. Sfrontato e curioso come solo lo sanno essere i guappi di maniere ma non d’animo.

Una mescola ben riuscita di essenza napoletana e triestinità che guarda al passato in un presente dal tempo inchiodato in un’isola non geografica ma di mood, dai codici che valgono un’identità forte.