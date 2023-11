Fiamme dalla canna fumaria, prende fuoco il tetto di una villetta a Lignano

LIGNANO. Vigili del fuoco al lavoro nella serata di sabato 11 novembre a Lignano, lungo arco del Tramonto, per spegnere le fiamme che hanno intaccato una parte del tetto di una villetta, all’altezza del civico 36.

Il fuoco, stando ai primi elementi raccolti dai soccorritori, sarebbe partito dalla canna fumaria. Le fiamme si sono propagate al materiale isolante e hanno danneggiato una porzione della copertura.

I pompieri del distaccamento di Latisana, assieme ai colleghi volontari di Lignano, hanno lavorato per un paio d’ore prima di riuscire a mettere in sicurezza l’abitazione. I vigili del fuoco hanno anche ventilato le stanze della villetta per evitare accumuli di monossido.