Il processo

Il tredicenne Stefano Borghes morì cadendo in un pozzo a Gorizia: per accedere al parco bisognava prenotarsi ma nessuno lo fece

Per la Fondazione Coronini andava chiesta l’autorizzazione per entrare ma non sono stati acquisiti documenti: il 22 dicembre verranno sentiti altri quattro testimoni

Stefano Bizzi