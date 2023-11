Ecco come cambia la società in Fvg: culle vuole, la popolazione cala e invecchia

UDINE. È crepuscolare il quadro demografico del Friuli Venezia Giulia. Nascite in calo continuo (nel 2012 furono registrati 9.840 fiocchi rosa e azzurri, nel 2022 sono stati appena 7.271, con una perdita netta di 2.600 nati) e abitanti sempre più anziani.

E le previsioni, per il prossimo decennio, non lasciano spazio all’ottimismo. Se oggi i residenti in regione sono poco più di un milione 190 mila, nel 2031 scenderanno a un milione 176 mila. Altri 15, 16 mila abitanti che spariranno.

Nel decennio 2011-2021 la popolazione è aumentata solo in 25 dei 215 Comuni, crollo di residenti nelle Valli del Natisone e in montagna. Persi quasi 90 mila under 50 negli ultimi 10 anni. L’Ires del Friuli Venezia Giulia, con l’elaborazione di dati Istat realizzata dal ricercatore Alessandro Russo, ha messo in fila gli elementi più significativi riguardanti la demografia del territorio.

Il calo della popolazione

La provincia di Udine presenta il passivo di maggiore entità, sia in termini relativi (-3,4% nel decennio), sia assoluti (-18.294 residenti); al contrario quella di Pordenone evidenzia la diminuzione meno accentuata (-0,4%, pari ad appena 1.338 abitanti in meno). L’area isontina e quella giuliana mostrano una flessione percentuale analoga (-1,6% in entrambi i casi). I centri di minori dimensioni risultano più colpiti dal declino demografico, in particolare quelli con meno di 5 mila abitanti, che hanno registrato una riduzione di oltre 17.300 residenti in dieci anni, pari al 6%.

La suddivisione del territorio regionale in base alle zone altimetriche Istat, inoltre, indica come l’area montana abbia perso ben il 10,5% della popolazione nel periodo considerato, che corrisponde a una flessione di 7.154 residenti.

I comuni in controtendenza

Per quanto riguarda i maggiori comuni della regione, da una parte si osserva il saldo particolarmente negativo di Gorizia (-4,5%), dall’altro l’altrettanto notevole variazione, ma di segno opposto, di Monfalcone (+7,5%). Anche il numero di residenti nel comune di Pordenone è aumentato (+2%); Trieste e Udine registrano dei cali più contenuti rispetto al dato medio regionale (rispettivamente -1,5% e -0,6%).

L’aumento più consistente si è verificato a Fontanafredda (+10,6%, pari a +1.225 residenti), seguita da Chiopris-Viscone (+10%), Monfalcone (+7,5%), Lignano (+6%), Visco (+5,3%), Tavagnacco (+3,3%), Moruzzo (+2,6%), Campoformido (+2,3%), Fiume Veneto (2,2%) e Pordenone (2%). Le contrazioni maggiori, superiori alla riduzione di un quarto della popolazione, sono quelle di Drenchia (-26,1%), Rigolato (-26,5%) e Savogna (-27,2%).

La componente femminile

La diminuzione evidenziata ha riguardato prevalentemente la componente femminile (quasi 20 mila residenti in meno, pari a -3,1%, contro il -1% degli uomini). I cittadini italiani sono quasi 42 mila in meno rispetto al 2011 (-3,7%), mentre la componente straniera è cresciuta del 16,8% (+16.245 residenti).

Analizzando congiuntamente cittadinanza e sesso si può rilevare come le donne italiane presentino la flessione più accentuata (-4,6%), mentre i maschi stranieri sono la componente che è aumentata di più (+20,5%). Per quanto riguarda le fasce di età, nel decennio in esame si sono persi 18.200 residenti under 10 e 79.400 unità nella fascia compresa tra 25 e 49 anni (tenendo conto dell’incremento di 8.581 persone tra i 15 e i 24 anni, mancano all’appello quasi 90 mila under 50).

Le coorti più anziane hanno invece aumentato la loro consistenza, tanto che gli over 50 sono 63.400 in più rispetto al 2011.

Il futuro

L’Istat, fino al 2031, stima un ulteriore calo della popolazione che, nello scenario mediano, dovrebbe portare il numero di residenti in regione al di sotto di 1.180.000, con una flessione di un altro -1,5%. In base a questa previsione la popolazione anziana, con più di 65 anni, supererebbe il 30% del totale (contro l’attuale 27%).

Dal 2020 il numero dei decessi risulta superiore al doppio delle nuove nascite (nell’ultimo triennio la media è stata pari a oltre 16 mila morti contro circa 7.300 nuovi nati tra i residenti).