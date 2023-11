Mister Cioffi indica la via all’Udinese: «Umiltà e fame devono essere le nostre armi, le punte faranno gol»

UDINE. Frasi brevi e secche, concetti chiari. Gabriele Cioffi non si perde in tanti giri di parole alla vigilia di Udinese-Atalanta. Che poi è quello che vorrebbe vedere dalla sua squadra oggi in campo: pochi fronzoli e tanta sostanza, il tutto unito da una parola che Cioffi ripete più volte: umiltà.

Mister, i quattro punti nelle ultime due trasferte hanno “ristorato” l’ambiente. Ma che squadra ha visto in settimana nella preparazione alla gara con l’Atalanta?

«Ho visto grande motivazione e molta attenzione per preparare una partita importante».

Da inizio stagione si è detto che questi esterni non sono adatti al 3-5-2. A San Siro Ebosele e Zemura sono stati tra i migliori in campo. Che corde ha toccato?

<CF1001>«Con gli esterni stiamo facendo un lavoro soprattutto al video sulle letture degli spazi: dove c’è da coprire senza palla e dove inserirsi quando la palla ce l’abbiamo noi. L’esterno moderno non può limitarsi a fare su e giù lungo la linea laterale. E comunque se Ebosele e Zemura hanno fatto bene è perché sanno che alle loro spalle ci sono Ferreria, Akè e Kamara che spingono. E presto riavremo anche Ehizibue: per adesso si è allenato solo undici contro zero».

Lei da subito si è affidato ai senatori che aveva allenato due anni fa. Li ha responsabilizzati e ha avuto ragione. Andrà avanti con questi?

«Diciamo che sono pienamente d’accordo a metà nel senso che i senatori hanno visto nella gara di Coppa Italia con il Cagliari che si possono fidare dei giovani. Non sono soli, se c’è da sopportare sulle spalle un peso, lo si divide tra tutti i componenti della rosa, non solo su quelli più esperti».

I numeri dicono che gli attaccanti attualmente a disposizione hanno pochi gol nelle gambe. Questo significa che per vincere le partite bisognerà pensare prima di tutto a mantenere inviolata la porta?

«Io sono convinto che Success farà gol, che Thauvin farà gol, che Pafundi farà gol, che Semedo farà gol. Fin quando non si incanala tutto come deve vinceremo come sarà, anche 1-0. Ci prendiamo il meglio che il momento ci può dare».

L’unico suo precedente con Gasperini è il 2-6 di gennaio 2022 quando vi mandarono in campo 24 ore dopo la fine della quarantena. E Gasp alla fine disse che le assenze le avevano avute anche loro. Può essere questa una motivazione in più per voi?

«Il passato è passato, c’erano altri giocatori e delle condizioni particolari».

Lovric come sta?

«Bene, già prima del Milan era pronto per fare il titolare».

Chi prenderà il posto dello squalificato Kabasele?

«Kristensen e Masina hanno recuperato e sono a disposizione. Questo è un dubbio che devo ancora sciogliere, l’altro è tra Payero e Lovric».

La partita con l’Atalanta è più difficile da preparare di quella con il Milan?

«Le difficoltà sono le stesse. Noi dobbiamo mantenere l’umiltà e la fame di Monza e Milano».

Samardzic sembra ancora poco brillante.

«Lui sa che con la palla deve andare forte e senza ancora di più. Nelle prime due gare ha fatto bene in fase di non possesso e a San Siro ho visto segnali importanti dalla metacampo in avanti. Con l’Atalanta farà una grande partita».