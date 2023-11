Si rompe la carrozzina, il distretto sanitario non ne ha una di riserva: bloccata in casa a 96 anni

SACILE. Si rompe la carrozzina e resta bloccata in casa per due settimane: un’anziana di 96 anni si è trovata senza vie d’uscita perché nel presidio ospedaliero non ci sono ausili di riserva.

La protesta della figlia della signora. «Segnalo – ha scritto – quanto è accaduto a mia madre di 96 anni in merito alla totale inefficienza dei servizi dell’Asfo sugli ausili alle persone con disabilità».

Marina Marmai, docente all’Ute e candidata nelle elezioni comunali 2023, ha inviato la protesta anche all’Urp in via Ettoreo. «Mia madre non cammina e il 27 ottobre si è rotta una ruota della carrozzina che, a suo tempo, era stata fornita dall’Asfo – ha ricostruito il caso la docente –. Il 30 ottobre sono andata all’Ufficio protesi e ausili, nella sede del presidio ospedaliero a Sacile, per chiederne la sostituzione».

La richiesta della carrozzina è finita nella lista di attesa del Distretto sanitario ovest. «Mi hanno risposto che non c’erano carrozzine disponibili in magazzino (né nuove né usate) – aggiunge la sacilese –. È stata cambiata la ditta fornitrice degli ausili e quindi la mia richiesta è stata inserita in lista d’attesa».

Tempi lunghi nella sanità territoriale: per le visite specialistiche e anche per ottenere gli ausili per anziani. «A quel punto ho spedito una mail all’Urp dell’Azienda sanitaria e ho presentato il problema – sottolinea Marmai –. Mi hanno fatto presente, dopo la mia sollecitazione, che la pubblica amministrazione ha tempo 30 giorni per rispondere».

La docente non si è rassegnata. «Ho telefonato dopo alcuni giorni all’Ufficio protesico, ma sulla carrozzina non sono emerse novità. Sono trascorsi i giorni e nel frattempo la mamma è costretta a non uscire di casa».

Ma la “prigionia” ha i giorni contati: il Distretto sanitario ovest ha risposto ai solleciti. «Venerdì scorso ci è pervenuto un reso di carrozzina – è stata la risposta dell’Asfo contattata dal Messaggero Veneto – nel Distretto sanitario. Speriamo che possa essere della misura adeguata per la signora di 96 anni. La contatteremo per accordarci sulla consegna».

Un caso risolto, ma per l’anziana i giorni chiusa in casa sono un’esperienza da dimenticare. «Si parla tanto dei diritti delle fasce deboli come anziani, disabili e persone in difficoltà – sottolinea l’insegnante –, invece i problemi e disservizi sembrano insormontabili. L’acquisto di una nuova carrozzina è un’alternativa, certo, ma i servizi sanitari sul territorio devono funzionare per tutti».

A volte per i familiari degli anziani e dei disabili, la vita è tutt’altro che facile. «Ci si sente soli e in balia di eventi casuali».

La famiglia dell’anziana a Sacile fa leva sui diritti all’assistenza e alla salute. Anche a 96 anni il diritto è quello di respirare l’aria fuori di casa.