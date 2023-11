Entrano in casa e portano via gioielli, contanti e una pistola Beretta: furto in casa a Tricesimo

TRICESIMO. I ladri sono entrati in azione in una abitazione in via Solferino a Tricesimo. I malviventi, tra le 16.30 e le 19.30 di domenica 12 novembre, sono riusciti a entrare in casa dopo aver forzato una porta e hanno rubato gioielli, mille euro in contanti e una pistola Beretta calibro 22 LR (regolarmente detenuta) priva di munizioni.

Il danno, secondo una prima stima, ammonta ad alcune migliaia di euro. Il proprietario, un 57enne del posto, appena si è accorto del furto messo a segno, una volta rientrato a casa, ha sporto denunciata ai carabinieri di Tricesimo che hanno subito avviato le indagini per individuare i responsabili.