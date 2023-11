Va a sbattere con l’auto contro il guardrail, ferita una donna

BUJA. Una donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, poco dopo la mezzanotte e mezza di martedì 14 novembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la A23, direzione Tarvisio, poco prima del territorio comunale di Buja.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, mentre conduceva una vettura ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica proveniente da Udine. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine con il coordinamento del Coa-Centro operativo autostradale di Udine. Sul posto il personale dell'autostrada di Autostrade per l'Italia.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.