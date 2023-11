L’omaggio a Cainero dei vecchi compagni del Ricreatorio: «Sono stati anni meravigliosi»

Sono lì schierati davanti alla tomba dell’amico Enzo Cainero, il portiere di quella squadra al cimitero di Cavalicco. Il fotografo del Messaggero è pronto a immortalare quel momento di dolore, ricordo, ma anche festa, sì anche festa. Qualcuno urla: fermi tutti, aspettate sta arrivando Mario Conte. Eccolo l’ex dirigente del Ricreatorio Udinese che avanza a fatica e si schiera per lo scatto. Eccolo l’omaggio che i vecchi compagni hanno voluto fare al manager, commercialista, organizzatore delle tappe del Giro d’Italia morto a fine gennaio.

Per loro, i compagni di squadra di sessant’anni fa, i campioni regionali juniores di calcio del 1963 Enzo era solo uno di loro. Il portiere. Il fratello di Enzo, Eddy, ha voluto radunarli. «Alcuni non ci sono più, ma eravamo un grande gruppo», spiega l’avvocato Claudio Pasqualin, diventato poi il re dei procuratori del calcio, ma che nella mitica squadra del Ricreatorio Udinese «era il terzino randellatore», dice qualcuno.

Era una Udine dell’inizio anni Sessanta, dove i campi da calcio erano quattro in croce, il “Brunetta”, la loro casa, era in ghiaia, qualcuno giocava con la camicia sotto la maglietta e chi arrivava in spogliatoio («affittarono un angolo di una panetteria per farci cambiare, c’era una fontana, di docce nemmeno parlarne», ricordano) sfoggiando un accappatoio era visto come un marziano. «Eccolo là – dice trionfante Pasqualin, quando ormai il gruppo si è trasferito per un luculliano convivio organizzato a casa Cainero – ecco è lui Giuliano Esente». L’altro non si ritrae e sorride. E via altri aneddoti con la combriccola guidata, oltre che da Pasqualin, anche dall’istrionico Claudio Piano.

In quel gruppo si respira magia. Sembra che quegli ottantenni o quasi, non si vedessero che solo da pochi giorni.

C’è anche la storica firma dell’Udinese Guido Gomirato, anche lui figlio di quella che era chiamata Società Aspiranti Redentore, per diversi anni seconda squadra cittadina dietro all’Udinese. Telefonata a Frosinone a Paola, la moglie di Enrico Graziani, uno della truppa che da qualche mese non c’è più, come Ferdinando Nordi e appunto Enzo. Gianni “Casele” Marchiol vorrebbe esserci ma è a casa, Eddy Cainero, scorge volti cupi e subito ammonisce tutti: «Non è il momento della tristezza, divertitevi». E l’avvocato, servirebbe una pagina di giornale solo per raccontare l’aneddoto con Gianni Rivera a Udine e l’ineffabile Piano che, mentre viaggiavano su una 600, non trovò altro che chiedergli “Ma perchè l’arbitro Lo Bello ce l’ha tanto con te?”, declama la formazione tipo: Cainero, Pasqualin, Zentilin, Montelubianesi, Nilgessi (il capitano), Vicedomini, Varutti, Peressini, Milocco, Clocchiatti e Graziani». Riserva Esente, l’unico con l’accappatoio.