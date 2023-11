LeggiAmo a Scuola, Viola e la passione per la storia

LeggiAMO a Scuola con il Messaggero Veneto A scuola, lungo l’intero anno scolastico, ogni giorno per 15 minuti, tutti (studenti e insegnanti) leggono un libro: quello che vogliono, ognuno per sé. Poi ne parlano, quando c’è il tempo e il modo. L’importante è farlo sempre, tutti i giorni, nella piena libertà. Questo è il progetto “LeggiAMO a Scuola!”: un gesto semplice, per una piccola rivoluzione quotidiana che i bambini e le bambine – ma anche qualche maestra e maestro! - raccontano in queste pillole video. Il progetto "LeggiAMO a Scuola!” è a cura di Damatrà onlus, nell’ambito di LeggiAMO 0-18 (www.leggiamofvg.it ). Protagonisti del racconto di “LeggiAMO a Scuola!” sono bambine, bambini e docenti delle scuole Primaria di Enemonzo e “Gianni Rodari” di Udine

01:16