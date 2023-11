Giovane barricato in casa a Castions di Zoppola, presidiata l’area intorno all’abitazione

ZOPPOLA. Ingente dispiegamento di forze dell’ordine nella frazione di Castions, nel comune di Zoppola, dove dalla serata di martedì 14 novembre sono in corso le negoziazioni da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Pordenone con un giovane di 28 anni che si è barricato in casa. Stando alle prime informazioni il giovane sarebbe disarmato. Non sono ancora chiare le motivazioni che lo hanno spinto a questo gesto.

L’intera area circostante l’abitazione è stata isolata per motivi di sicurezza.

I carabinieri accorsi a Castions di Zoppola

Scene già viste nel Pordenonese, dove alla fine di agosto un ingegnere di 55 anni si era asserragliato per due giorni nella propria abitazione di Cordovado. In quell’occasione, tuttavia, si trattava di un uomo in possesso di armi e munizioni irregolarmente detenute: tutto si risolse senza conseguenze per le persone grazie, dopo un lungo negoziato, all’irruzione delle forze dell’ordine che riuscirono a bloccare il 55enne.