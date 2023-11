È arrivato l’albero di Natale a Udine: il pino in piazza del Lionello donato dal comune di Sappada

UDINE. Dopo Forni Avoltri nel 2020, Tarvisio e Pontebba nel 2021, Paularo nel 2022, quest’anno è la comunità di Sappada a donare i due alberi di Natale alla città di Udine.

Come da tradizione uno ha trovato posto in piazza Duomo, davanti all’ingresso della cattedrale, l’altro in via Lionello, accanto alla sede municipale. A darne notizia è il vicesindaco Alessandro Venanzi.

La loro accensione è prevista per l’inizio di dicembre, in contemporanea con le luminarie già presenti nelle vie e nelle piazze della città, dando il via alla serie di iniziative promosse da Comune, commercianti, categorie e associazioni culturali in vista del Natale.

La cerimonia che sancirà l’accensione dei due abeti rossi sarà caratterizzata non solo dai discorsi ufficiali, ma sopratutto dalla musica e dal folklore in arrivo dal borgo cadorino. I due abeti rossi sono arrivati giovedì 16 novembre, dando così modo agli operai comunali di procedere con la fase di addobbo.