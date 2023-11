Bertiolo, scontro frontale: due feriti, una donna trasportata in ospedale con l’elicottero

BERTIOLO. Due persone sono state soccorse, nel tardo pomeriggio di giovedì 16 novembre, dal personale infermieristico, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada Ferrata, all'altezza del territorio comunale di Bertiolo, in frazione Sterpo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture in un impatto di tipo frontale. Le due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e per loro è stato disposto, per uno, il trasporto con l'ambulanza con una parte dell'equipe dell'elisoccorso a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo; l'altra persona coinvolta, una donna, è stata trasferita in volo allo stesso Santa Maria della Misericordia, sempre in codice giallo.