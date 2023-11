Scomparso da giorni a Grado, trovato morto in mare ex fisioterapista

GRADO Purtroppo il lieto fine non c’è stato: è stato trovato in mare il corpo privo di vita di Tullio Troian, gradese di 68 anni molto conosciuto nell’isola e non solo, di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Il cadavere dell’uomo è stato trovato nel “piccolo porto” di Grado, dietro al Molo Torpediniere, nell’area in cui già da giovedì si erano concentrate le ricerche.

Tragica fatalità

L’ipotesi più plausibile è quella di una tragica fatalità: Troian aveva problemi alla vista – cosa che comunque non gli impediva di muoversi regolarmente e in autonomia – e con tutta probabilità è caduto in mare, in una zona poco frequentata, e non è più riuscito a mettersi in salvo o a chiamare aiuto.

La scomparsa

Mercoledì pomeriggio Troian si era recato assieme a Francesco Gregori, amico e collega dell’Anteas, associazione della quale Tullio Troian è il presidente, all’Auditorium Biagio Marin per fare la cernita di un impianto di amplificazione che l’associazione, non utilizzandolo più, voleva donare al Ricreatorio Spes.

Lo stesso Gregori, che abita non molto distante dalla casa del presidente di Anteas, aveva fatto la strada di casa imboccando via del Groto giungendo fino all’incrocio con via Sant’Agata dove risiede Troian. Qui i due si sono divisi. Troian però non è mai rientrato. Non vedendolo rincasare per cena la moglie e il figlio hanno avvisato i Carabinieri che hanno iniziato immediatamente le ricerche ad ampio raggio, tanto che nel pomeriggio sono usciti a effettuare ricerche anche i marinai di Circomare sia a terra sia in mare.

Chi era

Professionalmente ha svolto per tanti anni l’attività di fisioterapista ed è sempre stato un dinamico animatore di tante iniziative e collaborazioni in particolare con i Portatori della Madonna di Barbana.

Ha collaborato anche con i Donatori di Sangue e da un po’ di anni è anche il presidente de Il Faro Anteas di Grado. È stato per diversi anni iscritto all’albo dei giornalisti avendo collaborato con un quotidiano e un settimanale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA