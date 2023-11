Sciopero generale, si fermano scuola, trasporti pubblici, Poste e sanità: no alla manovra Meloni

È il giorno dello sciopero generale. I lavoratori dei settori scuola, trasporto pubblico, poste, sanità, pubblica amministrazione e servizi in appalto si fermano per protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Sono attesi, nei presidi dislocati di tutta la regione, 100 mila partecipanti che si muoveranno tra le vie degli ex capoluoghi di provincia in manifestazioni e cortei. Confermata la durata dell'astensione dal lavoro, che sarà di 8 ore o dell'intera giornata e turno di lavoro in tutti i settori, con l'eccezione del trasporto pubblico, dove lo sciopero è stato rimodulato a 4 ore, dalle 9 alle 13.

Il presidio dei lavoratori che aderiscono allo sciopero a Udine, in piazzale Cavedalis (Foto Petrussi)

Trecentomila, invece, quelli che prenderanno parte alla seconda giornata di protesta, programmata per il 24 novembre, quando si fermeranno i settori privati, dal manifatturiero al terziario, in tutte le regioni del settentrione.

Il presidio davanti alla Regione, in via Sabbadini a Udine

Ad annunciarlo sono stati a Udine i segretari regionali di Cgil e Uil, Villiam Pezzetta e Matteo Zorn, ribadendo le ragioni degli scioperi e dei presidi organizzati per le due giornate tra Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine.

Una finanziaria che non possiamo accettare e che chiediamo venga riscritta - hanno detto - in quanto peggiora addirittura quota 103, reintroduce una versione ridotta di Opzione donna, peggiora i requisiti per l'accesso all'Ape sociale e per il calcolo della quota retributiva delle pensioni.

Sotto accusa anche la conferma dei tagli alla rivalutazione delle pensioni, la mancanza di misure di contrasto all'evasione fiscale e la scelta di non tassare gli extraprofitti e i grandi patrimoni

“Pur ribadendo con forza le motivazioni e la legittimità dello sciopero - hanno spiegato Pezzetta e Zorn - Cgil e Uil nazionali, d'intesa con i sindacati di categoria, hanno scelto di evitare, dopo la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti, uno scontro sulle regole che avrebbe finito per penalizzare innanzitutto i lavoratori«. Sull'assenza della Cisl alla protesta, Pezzetta e Zorn hanno detto di rispettare le diverse posizioni, ma di augurarsi che presto si torni a manifestare insieme”.

Il corteo dei ragazzi

Sono scesi in strada anche gli studenti degli istituti friulani. Il lungo corteo è partito questa mattina dal Centro studi in via Zanon per muoversi lungo le vie della città. Con i ragazzi anche le sigle sindacali della scuola, in cima al lungo serpentone di giovani il cartello “I diritti non si meritano, no alla riforma Valditara”. Striscioni e canzoni accompagnano centinaia di studenti che ribadiscono il diritto allo studio e la necessità che lo Stato intervenga con fondi per la ricerca.

Ed è alla scuola del futuro che guardano gli studenti che oggi sono in corteo. Beatrice Bertossi, dell’Unione studenti, ha infatti spiegato che sono mesi che i ragazzi lavorano a una proposta di riforma della scuola pubblica. Tutto si basa, infatti, su quattro punti: “La rappresentanza degli studenti che dialoghi veramente con le istituzioni, percorsi di pcto sicuri e tutelati e un supporto psicologico per gli studenti”. In più, aggiunge Bertossi, gli studenti chiedono "edilizia scolastica nuova e sicura che permetta anche spazi per la socialità".

Ma si guarda anche alla riforma Validata che, secondo gli studenti, “strappa via i diritti agli studenti".